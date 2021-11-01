Полиция проверит сведения о конфликте на станции метро «Выхино»

Полиция проверит опубликованное в сети видео конфликта, произошедшего между несколькими пассажирами московского метро, предположительно на станции «Выхино». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

«Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между пассажирами в вагоне электропоезда на станции метро «Выхино», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. На записи инцидента видно, как два молодых человека, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, ссорятся с двумя мужчинами. Причиной конфликта, как сообщалось, стало то, что они начали приставать в вагоне метро к девушкам, но им решили дать отпор.

4 октября в московском метро трое дагестанцев напали на заступившегося за пассажирку молодого человека — Романа Ковалева. Девушка сделала им замечание — в ответ они начали ее оскорблять. Потерпевший в драке москвич Роман Ковалев рассказал, что в момент избиения в поезде было много людей, но за него никто не заступился.

Нападавших были задержаны менее чем через 10 минут после инцидента недалеко от станции метро «Первомайская», против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, и 6 октября всех заключили под стражу на 2 месяца. Сам Ковалев выписался из больницы и желает справедливого наказания для нападавших.