Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными из-за тумана 00:01
Крис Пратт озвучит кота Гарфилда в новом мультфильме 01.11.2021, 23:59
Стало известно, кто хочет арендовать Миранчука у «Аталанты» 01.11.2021, 23:53
«Ваши ожидания — ваши проблемы»: Черданцев оценил уровень... 01.11.2021, 23:42
Захарова назвала приговор русскоязычному журналисту в Латвии «зажимом... 01.11.2021, 23:38
Представитель ВОЗ в России назвала условие для окончания пандемии 01.11.2021, 23:36
Морг на Кубани отказался принимать тело умершей женщины из-за... 01.11.2021, 23:17
Тренер вратарей сборной России: я вообще не завидую голкиперам... 01.11.2021, 23:09
Худрук МХАТ им. М. Горького покинул свой пост 01.11.2021, 23:06
Экс-футболист сборной Германии: мне насрать на «Золотой мяч»... 01.11.2021, 22:58

Полиция проверит сведения о конфликте на станции метро «Выхино»

close
100%
moscowtop/Telegram

Полиция проверит опубликованное в сети видео конфликта, произошедшего между несколькими пассажирами московского метро, предположительно на станции «Выхино». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

«Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между пассажирами в вагоне электропоезда на станции метро «Выхино», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. На записи инцидента видно, как два молодых человека, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, ссорятся с двумя мужчинами. Причиной конфликта, как сообщалось, стало то, что они начали приставать в вагоне метро к девушкам, но им решили дать отпор.

4 октября в московском метро трое дагестанцев напали на заступившегося за пассажирку молодого человека — Романа Ковалева. Девушка сделала им замечание — в ответ они начали ее оскорблять. Потерпевший в драке москвич Роман Ковалев рассказал, что в момент избиения в поезде было много людей, но за него никто не заступился.

Нападавших были задержаны менее чем через 10 минут после инцидента недалеко от станции метро «Первомайская», против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, и 6 октября всех заключили под стражу на 2 месяца. Сам Ковалев выписался из больницы и желает справедливого наказания для нападавших.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть