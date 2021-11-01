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Губернатор Кузбасса призвал студию Лебедева извиниться за открытку с горящим кинозалом

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artlebedevru/Instagram

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале возмутился одной из открыток, которые «Студия Артемия Лебедева» выпустила к Хэллоуину.

На картинке изображен охваченный огнем пустой кинозал. В Instagram-аккаунте студии, где были опубликованы открытки, появились гневные комментарии пользователей. Они указали на то, что изображение вызывает ассоциацию с пожаром в ТРЦ «Зимняя Вишня», который унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

«Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим «творчеством». Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам», — написал Цивилев.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Пострадали в результате инцидента 147 человек. По факту произошедшего были возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.

Фигуранты первого уголовного дела получили от пяти до 14 лет. Все они будут отбывать наказание в колониях общего режима. Их адвокаты намерены обжаловать решения суда.

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