Подозреваемый в убийстве школьниц в Кызыле был наркозависимым

Арестованный по подозрению в убийстве двух несовершеннолетних сестер в городе Кызыле Республики Тувы 23-летний Очур Санчат был зависим от наркотиков, утверждает его знакомая Чойгана.

«Когда мы учились в школе, он был обычным парнем, не сказать, что хорошо учился — обычно, как все. Потом, когда выпустились, он пропал на время. Оказалось, что сидел. Недавно, когда как раз он к этой женщине (матери погибших — «Газета.Ru») переехал, мы с ним встретились. Очур рассказывал о своей жизни в заключении, как ему было тяжело — он не хотел снова оказаться в тюрьме, а также поделился, что у него были проблемы с наркотиками», — рассказала она «Газете.Ru».

Мужчина пытался справиться с зависимостью — из-за этого у него часто возникали вспышки агрессии, продолжила Чойгана.

«Видно было, что его помотало, он был уставший, раздавленный жизнью», — заключила она.

Ранее СК опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве двух девочек в Кызыле.