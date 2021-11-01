Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Вегетарианство назвали фактором риска для формирования иммунитета от коронавируса 01:42
Грета Тунберг попросила мировых лидеров прекратить «бла-бла-бла» 01:36
Экс-тренер «Зенита» рассказал, в чем заключается шанс команды в игре... 01:29
Назван объект, с которым в октябре столкнулась подлодка США... 01:26
Полет Crew Dragon-3 к МКС отложили из-за проблем со здоровьем у члена... 01:19
Усик поделился мнением о возможном поединке с Тайсоном Фьюри 01:18
«Спутник» признали словом года в России 01:15
Зеленский пригласил Трюдо на Украину с рабочим визитом 01:13
Футболист сборной Украины резко высказался о геях 01:10
Додон заявил, что тариф на газ для жителей Молдавии вырастет минимум в два... 01:04

Каждый второй россиянин вегетарианство оценивает положительно, но мясо ест

close
100%
Depositphotos

Только 3% россиян считают себя вегетарианцами, следует из опроса сервиса SuperJob, поступившего в «Газету.Ru».

Как показало исследование, 56% положительно относятся к такой системе питания: 3% уже исключили из своего рациона мясо и рыбу, 53% хотя и не придерживаются растительной диеты, все равно одобряют подобную систему питания. 24% считают вегетарианство вредным для здоровья и относятся к нему отрицательно.

Женщины чаще мужчин положительно относятся к вегетарианству, при этом не практикуя подобную систему питания: 59% против 46%. Больше всего сторонников вегетарианства в теории, но не на практике среди молодежи до 24 лет (65%). Противников растительной диеты больше всего среди мужчин (29%).

По сравнению с аналогичными исследованиями SuperJob прошлых лет, поддерживать вегетарианство стали реже: 66% в 2008 году, 53% сегодня.

Опрос проводился с 20 по 28 октября 2021 года среди 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет по всей России.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на продукты для здорового и диетического питания.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть