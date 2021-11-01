Каждый второй россиянин вегетарианство оценивает положительно, но мясо ест

Только 3% россиян считают себя вегетарианцами, следует из опроса сервиса SuperJob, поступившего в «Газету.Ru».

Как показало исследование, 56% положительно относятся к такой системе питания: 3% уже исключили из своего рациона мясо и рыбу, 53% хотя и не придерживаются растительной диеты, все равно одобряют подобную систему питания. 24% считают вегетарианство вредным для здоровья и относятся к нему отрицательно.

Женщины чаще мужчин положительно относятся к вегетарианству, при этом не практикуя подобную систему питания: 59% против 46%. Больше всего сторонников вегетарианства в теории, но не на практике среди молодежи до 24 лет (65%). Противников растительной диеты больше всего среди мужчин (29%).

По сравнению с аналогичными исследованиями SuperJob прошлых лет, поддерживать вегетарианство стали реже: 66% в 2008 году, 53% сегодня.

Опрос проводился с 20 по 28 октября 2021 года среди 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет по всей России.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на продукты для здорового и диетического питания.