В Красноярском крае бывший замначальника СИЗО стал директором школы

В красноярском Ачинске директором школы №11 стал бывший заместитель начальника СИЗО. Об этом сообщает администрация города.

Отмечается, что Евгений Мартынов 24 года проработал в краевом главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний, 9 лет из них в качестве замначальника колонии. Кандидатуру мужчины предложила кадровая комиссия управления образования города. На новую должность официально он вступил 1 ноября, к обязанностям приступит на следующей неделе.

«Директору школы необходимо быть грамотным не только в области педагогики, но также уметь выстраивать коммуникации, знать финансово-хозяйственную деятельность, находить решения задач, выходящих за рамки привычного», — подчеркнул мэр Ачинска Александр Токарев, добавив, что предыдущий опыт Мартынова будет полезен на новом месте.

По данным пресс-службы администрации Ачинска, Евгений Мартынов имеет профессиональную переподготовку в области менеджмента в образовании.