Онищенко посоветовал российским звездам уехать в Сибирь

Вместо поездок за рубеж во время длинных выходных звездам стоит отправиться в путешествие в Сибирь, сообщил «Газете.Ru» бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, комментируя решение представителей россйского шоу-бизнеса провести длинные выходные за границей.

«Лучше бы звезды полетели в Сибирь, где уже устанавливается зима, – это более полезно для их здоровья и подаст хороший пример. Там уже меньше заболевающих коронавирусом, меньше туристов и это полезнее для закалки», – сказал он.

Решением улететь отдыхать за границу российские звезды не только подают плохой пример, но и демонстрируют пренебрежение своим здоровьем, отметил академик РАН.

«Полетели в основном туда, где еще более небезопасно – в Египет, Турцию. Это безрассудство и негативный пример, которому нельзя следовать. Давайте оставим это их личной проблемой – то, что они рискуют своим здоровьем», — уточнил Онищенко.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что не собирается соблюдать режим самоизоляции и длинные выходные проведет за границей. Своим подписчикам она предложила угадать направление ее путешествия.

Тем временем на Мальдивы улетела телеведущая Юлия Барановская: она выложила фото с отдыха вместе с детьми. Заграничные поездки нахождению дома предпочли также певцы Филипп Киркоров, который отправился в США, Дима Билан, улетевший в Грецию, а также продюсер Яна Рудковская, уехавшая в Италию.