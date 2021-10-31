Посольство США в Киеве напугало «российскими фейками» в видео на Хэллоуин

Посольство США на Украине выложило на своей странице в Facebook видео на Хэллоуин, в котором показывает «ужасы» своей обычной работы.

На кадрах человек в костюме белоголового орлана, который изображен на гербе США, показывает свою работу в посольстве на Украине. Он заходит в офис, потом берет кофе, подходит к лифту, где приветствует своих коллег в костюмах ведьмы и космонавта, а после относит документы в кабинет к другому сотруднику посольства.

Человек с лицом Фонаря Джека спрашивает о содержании папки с документами. Орлан отвечает ему: «российская дезинформация». «О, ужас!» — говорит Фонарь Джек.

В конце ролика появляется надпись: «Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Хэллоуина!».

В 2016 году, когда Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, были опубликованы документы о предполагаемых связях Трампа с Россией. Позже экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе «досье». Сообщалось, что «русское досье Трампа» помогала составлять россиянка.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года — Москва якобы вмешивалась в американский избирательный процесс без участия Трампа, но эти гипотезы подтвердить не удалось.