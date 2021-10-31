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В Италии скончался автор тирамису Адо Кампеол

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Depositphotos

В городе Тревизо на севере Италии в возрасте 93 лет ушел из жизни известный ресторатор Адо Кампеол, которого называли «отцом» десерта тирамису. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший губернатор области Венето Лука Дзайя.

Кампеол был владельцем ресторана Alle Beccherie, где в начале 1970-х годов и появился десерт тирамису. В состав блюда входят сыр маскарпоне, куриные яйца, сахар, кофе и печенье савоярди. По словам Кампеола, рецепт появился на свет в результате случайной ошибки его жены и шеф-повара. Однако тирамису сумело быстро завоевать популярность сначала по всей Италии, а затем и в других странах.

Название десерта в переводе с итальянского языка означает «тяни меня наверх». В переносном смысле это можно понять как «подбодри меня».

6 августа 2018 года во Франции умер шеф-повар Жюэль Робюшон. В 1976 году он был удостоен звания «Лучший работник Франции».

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