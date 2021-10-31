Москвичка подала в суд, чтобы уличить мачеху в колдовстве

Москвичка заподозрила новую жену отца в колдовстве и подала в суд, чтобы уличить ее во влиянии на мужчину, сообщает Mash.

По информации издания, 48-летняя жительница столицы Александра заметила, что ее пожилой отец стал распродавать имущество. Она заподозрила во влиянии на отца мачеху, которая якобы «охмурила» его ради квартиры.

В попытках уличить женщину в колдовстве Александра обратилась в «Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаила Виноградова». Там ей сказали, что ее отец совершает сделки не по своей воле, однако писать экспертное заключение не стали.

Александра решила искать правду через суд. Она попыталась признать отца недееспособным, а также подала в суд иск на центр, потребовав от его экспертов найти следы ментального воздействия на мужчину.

Ранее стало известно, что в Конго по обвинению в колдовстве заживо сожгли восемь женщин.