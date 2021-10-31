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Три магазина в Москве могут закрыть за нарушение правил работы в нерабочие дни

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Global Look Press

Магазины «Смешные цены», «Fix Price» и «Все для ремонта» в Москве могут закрыть за нарушение противоэпидемических норм. Об этом сообщает Оперштаб Москвы.

По данным оперштаба, речь идет о магазинах «Fix Price», «Все для ремонта» и «Смешные цены». Им грозит закрытие на срок до 90 суток.

Отмечается, что магазин «Все для дома» продолжил работу, несмотря на указ мэра, согласно которому запрещено продавать товары не первой необходимости. Также там не измеряли температуру сотрудников.

Магазин Fix Price, в свою очередь, не следил за соблюдением масочного режима.

Ранее Роспотребнадзор усилил контроль за выполнением противоэпидемических мер в общественных местах Москвы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с 11 по 17 октября 2021 года сотрудники ведомства обследовали 33 объекта, в частности кинотеатры, торговые центры и фитнес-клубы. В 12 из них выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

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