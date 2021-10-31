В Минпросвещения объяснили закрытие приема в колледжи по 43 профессиям

Закрытие приема в колледжи в России по 43 профессиям предполагает перераспределение компетенций в другие программы профессионального обучения, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования минстерства Виктора Неумывакина.

«Сами знания и навыки, которые были заложены в эти программы, не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что, кроме того, знания и навыки будут включены в перечень коротких программ профессионального обучения, которые можно будет освоить в рамках программ среднего профессионального образования.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения РФ, согласно которому с 31 декабря 2021 года планируется прекратить прием в колледжи по 43 профессиям. Так, предлагается остановить прием на такие профессии как рекламный агент, контролер банка, младшая медсестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, судовой бортпроводник, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, водитель городского электротранспорта.

По данным ведомства, такая инициатива рассматривается с учетом актуальных потребностей на современном рынке труда.