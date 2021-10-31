В отеле Хургады продолжается бронирование мест после массового отравления туристов

В отеле Amc Royal в Хургаде, где отравились 40 российских туристов, открыто бронирование номеров, сообщает РИА «Новости».

В отеле сообщили, что номера можно забронировать с «завтрашнего дня» (1 ноября — прим. ред.).

«Мы работаем, нет никаких проблем», — передает агентство ответ персонала гостиницы.

Ранее генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что санитарные власти Хургады в Египте приняли решение закрыть на двое суток отель после произошедшего.

В пресс-службе посольства РФ в Каире сообщили, что врачи уже готовят к выписке всех госпитализированных с симптомами отравления туристов.

У постояльцев отеля выявили одинаковые симптомы отравления, большинство госпитализированных — дети от двух лет. По версии одной из пострадавших, причина произошедшего — в воде из-под крана, которой умывались и полоскали рот гости отеля.

Постояльцев опросили полицейские. По предварительной информации, власти собираются возбудить уголовное дело в отношении руководства отеля из-за нарушения санитарных норм.