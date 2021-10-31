Россиянка назвала возможную причину отравления в отеле Хургады

Пострадавшая от отравления в Египте туристка из Татарстана Елена Сергеева заявила, что возможной причиной инцидента могла стать водопроводная вода. Об этом она сообщила изданию «БИЗНЕС Online».

По словам женщины, в гостинице они умывались и полоскали рот водой из-под крана, и уже на третий день женщина почувствовала недомогание.

Сейчас больница переполнена жителями отеля, у всех высокая температура, рвота и диарея, добавили она.

Ранее сообщалось, что в египетской Хургаде произошло массовое отравление туристов из России. Отравились до 30 россиян, все они проживали в одном отеле — AMC Royal Hotel.

У всех постояльцев одинаковые симптомы отравления. Большинство госпитализированных — дети от двух лет, им ставят капельницы. В течение сегодняшнего дня постояльцев опрашивала полиция, в гостиницу приехали мэр Хургады и судья. По предварительной информации, власти собираются заводить уголовное дело в отношении руководства отеля из-за нарушения санитарных норм.

Сейчас в отеле дежурят сотрудники полиции, опрашивают остальных постояльцев. Комментарии от посольства России в Египте и консульства в Хургаде пока не поступали.