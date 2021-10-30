ТАСС: на месте сгоревшего автобуса на Рублевке, который считали пустым, нашли тело

Погибшего обнаружили на месте сгоревшего автобуса на Рублевском шоссе в Москве, смерть человека наступила не из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В МЧС сообщили, что возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет.

Сам автобус сгорел полностью. Причина возгорания пока не известна.

Раннее сообщалось, что на Рублевском шоссе произошло возгорание пассажирского автобуса — в 19.12 около дома 62. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Также сообщалось, что людей внутри транспортного средства не находилось, и информации о пострадавших не поступало, но из-за произошедшего было затруднено движение транспорта.

По данным СМИ, автобус перевозил строителей и принадлежал частному автопарку.