Опубликовано видео задержания блогера Давидыча

Telegram-канал SHOT опубликовал видео задержания в Петербурге ночью с 29 на 30 октября блогера Эрика Давидовича Китуашвили по подозрению в похищении человека.

Кортеж Давидыча заблокировали на пересечении Загородного проспекта с улицами Разъезжей, Рубинштейна и Ломоносова, известной в Петербурге как площадь «Пять углов». На кадрах видно, как дорогу автоколонне перекрывает патрульная машина, к концу ролика к ней присоединяются еще две.

Блогера опросили, выписали штраф в размере 500 рублей — по его словам за грубые ругательства — и отпустили.

Ранее Китуашвили рассказал, что причиной конфликта были опасные маневры на КАДе.

«Девушка на кроссовере перестраивалась без поворотников и осветительных приборов — не работали. Едва не столкнулись», — пожаловался блогер.

Во время остановки на заправке спутница Давидыча набросилась на девушку с криками, а блогер силой усадил ее в салон Mercedes Gelenvagen из своего кортежа. Это заметил сотрудник АЗС и заявил в полицию. В городе был объявлен план «Перехват».