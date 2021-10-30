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Путин призвал ВОЗ быстрее признавать вакцины от коронавируса

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на G20 призвал Всемирную организацию здравоохранения ускорить процесс признания вакцин от коронавируса. Трансляцию его речи вел телеканал «Россия-24».

«Хотел бы обратить внимание, что несмотря на решение «Группы двадцати», доступ к вакцинам и иным жизненно-важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе и государств «двадцатки» к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», — подчеркнул президент России.

По его словам, сейчас «остро стоит вопрос» о том, чтобы ВОЗ ускорила процесс оценки качества новых вакцин и препаратов от коронавируса.

«Уверен, чем быстрее это все будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе, наиболее пострадавшую, туристическую активность. Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов», — сказал Путин, отмечая, что с учетом мутации вируса «Группе двадцати» необходимо выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин.

Он отметил, с учетом складывающейся ситуации роль ВОЗ становится все более значимой, и «недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы организации, работающей под эгидой ООН».

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что российская вакцина против нового коронавируса «Спутник V» может получить регистрацию Всемирной организации здравоохранения в ближайшее время. По его словам, в настоящее время переговоры с организацией находятся на финишной прямой и остается подготовить необходимые документы для регистрации ВОЗ вакцины.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

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Коронавирус 2019-nCoV
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