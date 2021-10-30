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Умер четвертый муж Иваны Трамп, актер Россано Рубиконди

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Alberto Terenghi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянский актер и четвертый муж Иваны Трамп Россано Рубиконди скончался в возрасте 49 лет, сообщает газета The Sun.

Причины смерти мужчины не называются. Однако, по сообщениям некоторых СМИ, в течение года он боролся с болезнью.

Рубиконди и Трамп поженились в 2008 году, когда ему было 36, а ей 59. Актер стал ее четвертым мужем после австрийского лыжника Альфреда Винклмайра, бизнесмена и политика Дональда Трампа, а также Риккардо Маццуккелли.

В 2019 году Ивана Трамп объявила, что они с Рубиконди живут раздельно и не собираются оставаться вместе. Причиной разрыва она назвала расстояние — актер большую часть времени проводил в Италии, а она — в США. Однако, по ее словам, они остались друзьями.

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