Эксперты рассказали, работники каких сфер могут получить бесплатное жилье

Сотрудники силовых ведомств, спасатели, депутаты и ряд госслужащих могут получить бесплатное жилье или деньги на его покупку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

«Депутаты, сотрудники налоговой, таможни и других госорганов вправе рассчитывать на служебное или собственное жилье. Госслужащий может один раз за весь период гражданской службы получить субсидию, чтобы купить жилье, но только если в нем нуждается», - пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Бесплатное жилье, по ее словам, могут получить сотрудники полиции, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и прокуратуры в случае, если у них нет своего или их дом признан аварийным. В то же время работники судебной системы и СК РФ имеют на него право только при условии, что они проработали минимум десять лет.

Кроме того, права на субсидии есть у врачей и учителей, работающих по программам «Земский доктор» и «Земский учитель». Им готовы выдать до 2 миллионов рублей на покупку жилья, если они работают в сельской местности. При этом в разных регионах к участникам программ могут быть предъявлены дополнительные требования, пояснила Спиридонова.

Управляющий директор сети офисов «Миэль» Юлия Антясова также отметила, что в зависимости от ведомства предоставляемое жилье может различаться.

«Еще одной категорией, имеющей право на получение жилья, являются военнослужащие: они вправе участвовать в программе военной ипотеки. Кроме того, им иногда выдают квартиры из специальных фондов. Это, как правило, «вторичка» или новостройка за МКАД. Врачам, которые работали в красной зоне в первую ковидную волну, давали не квартиры, а сертификат (деньги пересылали на расчетные счета получателя), они выбирали квартиру и сами покупали жилье. Но это, скорее, программа субсидирования», — резюмировала эксперт.

Ранее член общественной палаты России Светлана Разворотнева направила мэру Москвы Сергею Собянину предложение о создании арендного жилья для малоимущих семей. По ее словам, сегодня главный инструмент поддержки граждан в решении вопроса жилья – ипотека, в то время как от 35 до 50% семей не могут позволить себе такую покупку.