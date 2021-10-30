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Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о появлении нового опасного вируса

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Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество должно извлечь уроки из пандемии коронавируса и призвал готовиться к новой угрозе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его выступление на саммите G20.

«Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать», — сказал глава ВОЗ.

По его словам, в мире отсутствует равный доступ к вакцинам у жителей разных стран. Гебрейесус сообщил, что в настоящий момент от Covid-19 полностью вакцинированы 36% жителей планеты, а в Африке этот показатель составляет всего 6%. Он призвал лидеров стран G20 поддержать создание международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них.

Ранее российский вирусолог Валерий Локтев рассказал, что врачей беспокоит угроза вируса Киасанурской лесной болезни с симптомами геморрагической лихорадки, которая сейчас распространяется в Индии и Китае.

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