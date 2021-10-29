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Оштрафованный за оскорбление красноярцев чиновник сравнил ситуацию с анекдотом про женскую баню

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Андрей Агафонов/Вконтакте

Суд оштрафовал советника губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал жителей региона «ноющей кучей дерьма», на 5 тыс. рублей. Агафонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не признает свою вину и считает данное дело «показательным преследованием чиновников».

Он отметил, что среди людей, давших показания по делу об оскорблении, были те, кто не видел его пост в Facebook.

«В целом ситуация с этими оскорбившимися непонятно чем гражданами напоминает анекдот из советских времен про человека, которому ужасно досаждала женская баня напротив, потому что разврат сплошной и все видно, особенно если на шкаф залезть. Дело шито белыми нитками и отражает общий тренд силовых органов на показательное преследование чиновников, которые, видите ли, что-то не то сказали», — пояснил он.

По словам чиновника, он собирается подать апелляцию и обжаловать приговор суда, несмотря на сумму штрафа.

В августе этого года советник вице-губернатора Красноярского края Андрей Агафонов резко высказался о жителях региона. Ему не понравились их претензии к фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что тот не заметил в городе смога от природных пожаров в соцсетях.

«Я почитал комменты в Инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма?», — написал тогда чиновник.

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