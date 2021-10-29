Переодевшегося врачом ради спасения бабушки жителя Томска уволили с работы

Сварщика Сергея из Томска, который под видом врача пробрался в больницу, чтобы ухаживать за своей заразившейся коронавирусом бабушкой, уволили с работы. Об этом сообщает MK.RU.

Начальник позвонил, сказал: «Нам яркие личности не нужны, всего доброго». Благодаря этой новости я остался совсем без средств и боюсь, что работы теперь в Томске не найду», — сказал он.

Ранее сообщалось, что томич три дня притворялся врачом и пробирался в больницу, чтобы ухаживать за бабушкой в красной зоне медсанчасти №2. Его бабушку с болезнью Альцгеймера в томской больнице держат в жутких условиях, не лечат, не меняют постельное белье и не моют лежачих больных, утверждал житель Томска.

Он уточнил, что стал ездить в больницу после того, как выяснил, что бабушку недокармливают в госпитале. Поэтому томич купил специальные костюмы для присутствия в красной зоне, подгузники и другие медикаменты для бабушки. В первый день он пробыл в госпитале около девяти часов.

Когда мужчину заподозрили в том, что он не является сотрудником больницы, он сбежал.