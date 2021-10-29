Потерявший семью в «Зимней вишне» прокомментировал приговоры по делу о пожаре в ТРЦ

Житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» семью — супругу, троих детей и сестру, — прокомментировал сроки, которые получили осужденные по делу. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Для пожарных сроки занижены однозначно. Их срок — это подарок судьбы, их судить надо гораздо строже. Также я располагаю доказательствами, что как минимум четверо пожарных просто стояли и смотрели, как умирают люди», — сказал мужчина.

Комментируя сроки, которые получили пожарные Андрей Бурсин и Сергей Генин (шесть и пять лет колонии соответственно), Востриков заявил, что им не были предъявлены отягчающие обстоятельства. Он напомнил, что некоторые люди выпрыгивали из окон горящего ТРЦ.

Ранее 29 октября суд назначил меру наказания восьмерым фигурантам по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя Вишня».

Адвокаты осужденных по делу «Зимней вишни» пожарных заявили, что обжалуют приговор.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.