Бывшую супругу Аршавина Алису Казьмину готовят к операции

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина журналист Алиса Казьмина уже несколько лет борется с аутоиммунным некрозом. Как она сама сообщила в соцсетях, сейчас ее готовят к новому хирургическому вмешательству.

О течение своей болезни Казьмина периодически пишет в Instagram. Много сообщений бывшей жены спортсмена носили пессимистичный характер. Но 28 октября она опубликовала пост, где сообщила, что готова и дальше бороться за жизнь.

«Только вперед ради троих деток. Ради моих самых замечательных, самых добрых, самых стойких деток на свете. И самой себя», — гласит пост девушки. Она добавила, что больше не позволит себя разрушать, а впереди ее ждут операции.

В комментариях Казьмина разъяснила подписчикам, что ей вот-вот предстоит снова оказаться на хирургическом столе. «Меня готовят к операции. Я в больнице», — рассказала бывшая жена футболиста.

Ранее бывшая жена Андрея Аршавина рассказала, что мать спортсмена вынудила ее выселиться из дома с тремя детьми.