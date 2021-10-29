Экотропу за 90 млн рублей открыли у реки Глухарки

В Приморском районе Санкт-Петербурга открыли новую экотропу вдоль реки Глухарка. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В сквере сделали мосты, по которым можно пройти над водой, скамейки-качели и беседки-навесы, игровые площадки и места для занятий спортом.

«Мы всегда учитываем мнение петербуржцев. Многие высказывают пожелания, чтобы новые общественные пространства гармонично вписывались в уже существующую городскую среду. Стараемся следовать этому пожеланию», — отметил губернатор Александр Беглов.

Контракт на благоустройство территории стоимостью 90 млн рублей был заключен в конце июля 2021 года. Работы по благоустройству еще не закончены: в парке у реки готовится освещение.

Ранее сообщалось, что в Госдуме осудили приставов и рабочих, которые прогнали бабушек, защищавших сквер в Челябинской области.