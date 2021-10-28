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Самому быстром копателю могил вручили денежный приз

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nasledie_ritual/Instagram

Победитель конкурса скоростной копки могил, впервые прошедшего в Бурятии, получил денежный приз — он сделал идеальную яму для гроба за 50 минут, сообщает редакция «Газеты номер один».

«Как отметили в мэрии, таким образом было решено поднять престиж профессии землекопа, так как механизированная техника не способна в полной мере заменить ручной труд», — передает издание.

В конкурсе участвовали 10 копателей могил. С помощью лопат, ломов и рулеток они должны были сделать могилы по стандартам длиной 2,2 метра, шириной 90 см в верхней части и 70 см в нижней, оптимальная глубина составила 1,5 метра.

Отмечается, что стены могил необходимо было выровнять, а на 50 см вокруг расчистить территорию.

Участники, занявшие первые три места, награждены денежными призами, еще несколько могильщиков получили номинации «Пример для подражания», «За упорство» и «Воля к победе».

Ранее подобный чемпионат по скоростному копанию могил проводили в Новосибирске, он назывался «Могильный беспредел». Победители справились с задачей быстрее, чем участники конкурса в Улан-Удэ, — у них ушло 38 минут. Стандарты ям для гробов на майском соревновании в Новосибирске отличались от тех, что приняты в Бурятии.

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