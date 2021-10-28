Появилось видео с места аварии сгоревшей в Новой Москве Tesla

Опубликовано видео с места аварии в Новой Москве электромобиля Tesla. Кадры распространили пользователи соцсетей.

По данным Госавтоинспекции, водитель врезался в фонарный столб, после чего транспортное средство загорелось.

«В Проектируемом проезде 7029, возле метро «Прокшино», водитель автомобиля Tesla совершил наезд на мачту городского освещения», — рассказали в городском ведомстве.

Горящий электромобиль уже удалось потушить. В результате ДТП никто не пострадал, однако движение в районе аварии осложнено.

По некоторым данным, в аварии сгорела недавно выпущенная Tesla Model S Plaid.

Ранее женщина, находившаяся за рулем BMW, намеренно поцарапала припаркованный автомобиль Tesla на столичной парковке. Подозреваемая попала в объектив камеры, находящейся в электрокаре. На появившейся в сети записи видно, что женщина не менее пяти раз поцарапала автомобиль.