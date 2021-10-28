Жителей Нижегородской области возмутила скульптура атлета с выгнутыми руками

В городе Дзержинске Нижегородской области установили скульптуру атлета — местные жители возмутились ее видом, пишет newsnn.ru.

«Жители города химиков в соцсетях рассказали, что на одном из спортивных стадионов установили скульптуру, судя по всему, атлету. Он изображен с поднятыми кулаками вверх, что символизирует победу», — сообщается на сайте издания.

Однако многие горожане раскритиковали скульптуру под постом с ее фотографией, опубликованном в сообществе VK «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|». Лицо атлета они сочли страдальческим, а также отметили странно выгнутые руки в локтях.

«Локти не туда согнуты... Победа любой ценой», — написал Илья Козенков.

«Да откуда эти мамкины скульпторы берутся-то», — отметил Александр Мидов.

«Где откапывают и за какие откаты таких рукожопых скульпторов? А, впрочем, какое настроение — такое и искусство. И все-таки вопрос: это что?» — высказалась Марина Русская.

«Видимо родня тому, кто памятник новобрачным в Павлове творил», — пошутила Наталья.

«Не, до Аленки этому мужику далеко», — написал Дмитрий Репников.

Ранее в городе Павлове Нижегородской области напротив ЗАГСа появилась композиция «Танцующая пара» из металла — мужчина и женщина с неестественным обликом держатся за руки в танце. Местные сочили ее уродливой, однако в администрации города отказались демонтировать скульптуру.

Еще одну спорную композицию — памятник «Аленке», основательнице села Новая Аленовка — установили в декабре 2020 года в городе Нововоронеже Воронежской области. Местные раскритиковали его за пугающее лицо и непропорциональные размеры. В интернете скульптуру окрестили «памятником Русской Смерти». Вскоре ее демонтировали.