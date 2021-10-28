Очень храбрый дантист вырвал зуб у белого медведя и установил протез

Дантисту Петеру Кертесу удалось в течение часа вырвать зуб у 600-килограммового медведя в Йоркширском заповеднике. Об этом сообщает Metro.

На такой опасный шаг Кертесу пришлось пойти после того, как смотрители зоопарка заметили, что у медведя Сису сломан зуб, что могло бы заразить косолапого серьезной инфекцией, если бы его не вылечили.

Несмотря на то, что операция по вырыванию зуба у столь огромного животного, потребовала больших человеческих ресурсов, все в результате прошло успешно, и медведю вставили новый, искусственный зуб.

«Это была стандартная процедура, при которой мы очистили корневой канал и запломбировали его. После операции Сису очень быстро встал, но его оставили на время в своей берлоге, чтобы он полностью выздоровел. У Сису теперь будет здоровый зуб на всю оставшуюся жизнь», — сообщил доктор Кертес.

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