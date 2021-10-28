Систему QR-кодов для людей с медотводом от вакцинации планируют ввести в Крыму

Правительство Крыма намерено разработать систему QR-кодов для людей, которым в соответствии с заключением медиков нельзя прививаться против COVID-19. Об этом заявил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Планируется разработать систему QR-кодов для тех граждан, которые по заключению врачей не могут быть вакцинированы и, соответственно, не могут получить сертификат о вакцинации», — уточняется в публикации Аксенова.

По его словам, продолжительность работы пунктов вакцинации в регионе должна быть увеличена.

Также, как отметил глава Крыма, должно возрасти число медработников и медсотрудников, прививающих людей.

Для того чтобы ускорить темпы вакцинации крымчан от коронавируса, могут быть привлечены медработники детсадов и школ, а также частных медучреждений.

Ранее сообщалось, что в Крыму не будут устанавливать блокпосты на въезде.

Также с 25 октября в отели и санатории Крыма нельзя заселиться без QR-кода, подтверждающего прививку или перенесенное заболевание коронавирусом.