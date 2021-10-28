Россияне рассказали, в какие приметы верят

Большинство россиян не считают себя суеверными, но изредка придерживаются некоторых примет, следует из опроса сервиса Яндекс.Недвижимость, поступившего в «Газету.Ru».

Самая популярная примета связана с зеркалом: нужно посмотреть в свое отражение, если что-то забыли и приходится возвращаться домой — ее придерживаются 55% опрошенных. 53% считают, что перед долгой дорогой стоит посидеть «на дорожку», чтобы путешествие было благополучным. Около 47% респондентов не передают предметы через порог своей квартиры, поскольку это «к несчастью или к ограблению».

Каждый третий при переезде в новый дом первым делом запустит кошку.

В дурные предзнаменования, такие как рассыпанная соль, упавшие ключи, разбитое зеркало, верят 37% респондентов — они считают, что эти события могут привести к ссоре или несчастью. Еще 39% считают, что разбитая посуда — «на счастье».

Существование домовых не исключают 21% опрошенных, призраков и привидений — 17%, а полтергейстов — 6% респондентов. При этом у четверти опрошенных россиян есть в доме обереги, например, подковы над дверью.

По мнению респондентов, чаще всего на различные предзнаменования обращают внимание их бабушки — 30%. Только 15% участников опроса отмечают, что больше всего в приметы верят их супруги, а 13% называют суеверными своих тещу или свекровь.