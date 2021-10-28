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Число беженцев из-за конфликтов в мире достигло рекордных 48 млн

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Andrew Harnik/Reuters

Cпецдокладчик ООН по внутренне перемещенным лицам Сесилья Хименес-Дамари заявила, что число беженцев из-за в вооруженных конфликтов достигло рекордного уровня. Выступая в Третьем комитете Генеральной ассамблеи всемирной организации, она указала, что перемещенные лица насчитывают 48 млн человек. Об этом пишет ТАСС.

Хименес-Дамари отметила, что это является наивысшим показателем, когда-либо регистрированным.

«В условиях усложняющегося характера вооруженных конфликтов и повсеместного насилия становится все труднее обеспечивать соблюдение международного гуманитарного права и прав человека», - указала спецдокладчик в ходе своего выступления.

Хименес-Дамари добавила, что конфликты в разных частях мира также могут усугубляться стихийными бедствиями.

Ранее мигранты с палками и камнями напали на польских военных на границе с Белоруссией. Инцидент произошел на участке границы около польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Там в течение трех месяцев находилась группа нелегальных мигрантов. В настоящее время там никого нет, остались лишь палатки.

В свою очередь на зарубежных военных базах Соединенных Штатов находятся до 55 600 беженцев из Афганистана, которых планируется разместить в различных городах США

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