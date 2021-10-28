Афганец продал свою дочь за $550

Житель Афганистана из-за крайней нищеты продал собственную дочь почти за $550, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к семье.

Инцидент случился в провинции Багдис на северо-востоке страны.

Как рассказал источник, девушку зовут Наджиба. Ей уже есть 16 лет. Отец подростка отдал ее другому семейству за 50 000 афгани ($549,7).

Ранее стало известно, что родители из Афганистана продали свою дочь незнакомому мужчине за $500, чтобы прокормить семью.

До этого сообщалось, что в Индии родители продали 12-летнюю дочь. Они сделали это ради того, чтобы оплатить лечение старшему ребенку. Семья отдала девочку 46-летнему соседу за 10 тыс. рупий (10,133 тыс. руб.).