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Россия возглавила рейтинг стран по индексу климатического неравенства

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Андрей Каспришин/РИА «Новости»

Американские ученые рассчитали глобальный территориальный индекс климатического неравенства, отражающем соотношение выбросов парниковых газов национальной экономикой с потеплением климата, которое ожидается на территории страны в ХХI веке. На первом месте среди 192 государств ООН оказалась Россия, пишет журнал Science Advances.

Как сообщает издание, это не значит, что в РФ меньше всего выбросов, а свидетельствует о том, что урон природе от глобального потепления будет непропорционально велик относительно количества выделенных в стране парниковых газов.

На другом конце списка попали преимущественно государства, которые производят большую часть выбросов, но на территории которых потепление будет незначительным. Речь идет о таких экономически развитых европейских странах, как Бельгия, Германия и Нидерланды, а также нефтедобывающих Кувейте и Бахрейне. К ним присоединяются растущие экономики Азии — Тайвань, Бангладеш и Китай. США также заняли место за пределами первой сотни.

Новость дополняется.

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