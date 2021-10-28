Врач Фрилинг назвал самые вредные продукты для кишечника

Немецкий врач Томас Фрилинг рассказал изданию Focus, что для поддержания оптимального состояния слизистой оболочки кишечника, следует придерживаться средиземноморской диеты и избегать ряда опасных продуктов.

В стоп-лист вредной пищи, во версии медика, вошли: сахар, а также соленые, копченые и колбасные изделия. В сладкой среде, говорит Фрилинг, хорошо размножаются определенные виды бактерий.

Колбасные изделия находятся в списке канцерогенных веществ, потому вообще не стоит есть больше 500 г красного мяса в неделю, указал врач.

Эксперт посоветовал включить в свой рацион: бобы и овощи, богатые инулином бананы, источник ненасыщенных жирных кислот — рыбу, содержащие пектин фруктовые пюре. Также можно есть без вреда для кишечника, по мнению специалиста, картофель в мундире и серый хлеб.

Ранее сообщалось, что три года питавшийся сырым мясом мужчина рассказал о своем самочувствии.