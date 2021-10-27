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Представителя Кадырова не доставили на суд из-за срочной операции

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Кадр из видео/Youtube

Московский суд Санкт-Петербурга вернул следователю ходатайство об аресте 38-летнего руководителя представительства Чечни по Северо-западному федеральному округу Ислама Хизриева, подозреваемого в приобретении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает 47news.ru.

В публикации отмечается, что в среду, 27 октября, Хизриеву должны были избрать меру пресечения после того, как 26 октября сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого находился представитель Чечни по СЗФО. В салоне сотрудники правоохранительных органов обнаружили три грамма вещество, по итогам экспертизы, оказавшимися наркотическим психостимулятором.

По данным издания, Хизриев не смог попасть в суд из-за того, что находится в Елизаветинской больнице после того. Отмечается, что ему потребовалась срочная хирургическая операция. Издание подчеркивается, что правоохранительные органы смогут вновь обратиться в суд в том случае, если подозреваемого можно будет перевезти из больницы.

Ранее в Санкт-Петербурге по подозрению в нелегальном приобретении наркотиков задержали Ислама Хизриева.

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