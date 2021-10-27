Экс-главу Раменского района Кулакова оправдали по обвинению в убийстве любовницы

Присяжные заседатели Подольского суда оправдали бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве любовницы Евгении Исаенковой. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Артем Сарбашев.

«Его оправдали с большим перевесом голосов, пять присяжных за оправдание и один был против», — сообщил адвокат.

Сам обвиняемый вину не признал.

По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года женщина сидела за рулем автомобиля, припаркованного в лесу. Рядом с ней на пассажирском сиденье был Кулаков. Между ними произошла ссора, и мужчина ударил любовницу кулаком в лицо, затем перетащил на заднее сиденье и задушил. После этого он сменил одежду на убитой и положил на пол машины. После этого чиновник вернулся домой. На следующий день он приехал в квартиру, которую снимал для встреч с Исаенковой, стер свои отпечатки пальцев. Затем он подал заявление об увольнении и купил билеты в Белоруссию.

Позднее была найдена переписка зампредседателя общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой в тайных чатах. Перед смертью Исаенкова вела переписку с абонентами под никами: «Шиш», «Черепаша», «Кариб», «Мышуня», «Потолок» и «Белый лист». Из нее следовало, что что убитую кто-то разыскивал, потому что она кого-то разозлила. Затем человек с ником «АН» написал погибшей: «Пока я все это не решу, они не отстанут от меня».

Это совпадает с инициалами обвиняемого Кулакова Андрея Николаевича. Он этот факт на суде отрицал.