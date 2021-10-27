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Эрмитаж пожаловался в прокуратуру на мужчину, повесившего свой портрет в Военной галерее

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Питер Решает/Vk.com

Государственный музей Эрмитаж обратился в прокуратуру с требованием проверить на предмет нарушения закона шутку местного блогера Кирилла Смородина, повесившего свой портрет на стену музея. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что блогер приклеил свой портрет на стену в Военной галерее 1812 года.

«В связи с происшествием Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру Санкт-Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества», — заявили в пресс-службе музея.

От комментариев агентству о произошедшем Смородин отказался, подчеркнув, что это была «безобидная шутка».

Ранее стало известно, то Эрмитаж урегулировал конфликт с музыкантом Тиллем Линдеманном об использовании изображений интерьеров музея в формате NFT. В августе этого года Эрмитаж обвинил лидера группы Rammstein в незаконной продаже NFT-токенов, изображения для которых были сняты в музее во время работы над клипом «Любимый город».

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