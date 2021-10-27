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Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи 21:01

СК требует заочно арестовать подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Следствие требует заочно арестовать подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и членов его семьи в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании ареста в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи, в Москве», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Скрипкина задержали в Белоруссии, куда он уехал после того, как совершил преступление.

Днем 26 октября бывшего директора московского филиала «Смоленского банка» Михаила Яхонтова вместе с женой и маленьким сыном нашли убитыми в их элитной квартире на Мосфильмовской улице в столице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», в качестве одного из мотивов рассматривается «финансовая версия». Яхонтова в 2016 году осудили за преднамеренное банкротство банка, недавно он освободился. У экс-банкира было 8,5 млрд рублей долгов.

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