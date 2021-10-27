Сын нового детского омбудсмена России рассказал об их семье

Новым уполномоченным по правам ребенка в России стала сенатор Пензенской области Мария Львова-Белова. У нее большая семья – пятеро родных детей, четверо — приемных, также она является опекуном 13 недееспособных совершеннолетних молодых людей с инвалидностью. Один из ее сыновей Иван Заварзин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что многодетная мать обязательно справится с новыми обязанностями.

«Я очень рад за неё! Поздравлю обязательно! Я знаю, что она решит много проблем в этой сфере, так как очень радеет своим делом и понимает, насколько это важно. Однозначно будет успевать делать все, ведь она невероятная девушка, и все ей по плечу», — рассказал он.

По словам Заварзина, Мария Львова-Белова отлично справляется с родительскими обязанностями, несмотря на большую загруженность.

«Справляется на отлично, семья у неё огромная, детей много. Её старшая родная дочь играет на гитаре и отлично поёт, дети помладше больше увлекаются животными, про музыку не могу сказать однозначно, но Моргенштерна они точно не слушают», — рассказал сын.

Заварзин отметил, что Мария Львова-Белова стала для него родным человеком, который научил его помогать другим.

«Она меня забрала в 16 лет из детского дома и стала для меня родным человеком, который мне во многом помог и наставил на правильный путь. Подружились с ней сразу, так бы я не пошел в семью! Было непривычно, были трудности, но вместе справились, и это сплотило нас ещё крепче. Она научила меня быть неравнодушным к окружающим людям и оказывать помощь, в чем это возможно», — заключил он.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Марии Львовой-Беловой детским омбудсменом.

Львова-Белова является специалистом по социализации и социальной адаптации детей-сирот, молодых взрослых с инвалидностью и выпускников детских домов. В 2020 году вошла в число победителей конкурса «Лидеры России 2020». В 2021 году стала выпускницей 4-го потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школы губернаторов»).