Казахская диаспора в России призвала власти Казахстана разобраться с проявлениями русофобии

В казахском городе Тараз 20 октября прохожий напал на ребенка со словами «Русские раздражают!», а местные СМИ сообщили о происшествии, но впоследствии почти одновременно удалили публикации. Глава Казахской диаспоры в Санкт-Петербурге Мухтар Антеев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что власти Казахстана должны привлечь виновника к ответственности.

«Допускаю, что вот такие отдельные случаи, наверное, имеют место, но ничего хорошего в этом нет, конечно. Что-то последнее время происходит там, в нашем Казахстане, не очень хорошие вещи. Поэтому я считаю, что это полностью ответственность местных властей. Надо такие вещи не умалчивать, а наоборот публично их озвучивать и привлекать к ответственности таких людей, потому что от них какие-то маргиналы могут брать пример еще в других местах, других регионах. Поэтому я категорически отрицательно, естественно, отношусь к этому. Надеюсь, что власти все-таки примут меры, потому что они, если где-то в официальных СМИ эту информацию сняли, то, я надеюсь, только ради того, чтобы как-то сначала принять меры, а потом озвучивать. Но не знаю, чиновники тоже разные, пытаются все это умолчать, скрыть», — сказал он.

Антеев добавил, что не понимает, чем могут раздражать русские местных жителей, поскольку 90% жителей Казахстана между собой говорят на русском языке. По его мнению, применять санкции из-за таких случаев точно не стоит, поскольку это приведет к разрушению «братских отношений».

«Санкции — модная тема сейчас в международных отношениях, но это такой частный вопрос, абсолютно частный вопрос, который, не знаю, можно ли вот это применять к отношениям межгосударственным. Но, тем не менее, я думаю, что официальные лица должны указывать, обращать внимание казахстанских властей на недопустимость подобных вещей. Но санкции объявлять по каждому случаю, там братские отношения превратятся непонятно во что, если по каждому подобному случаю объявлять санкции», — подчеркнул он.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщал, что 20 октября в казахском городе Тараз прохожий внезапно напал на ребенка: ударил его по голове, сбив с самоката, а затем пнул ногой, после чего ударил и подбежавшую к внуку бабушку. Местные СМИ изначально сообщали, что мужчина набросился на ребенка со словами «Русские раздражают!», однако впоследствии удалили публикации, содержащие фразу про русских.

Позднее в полиции Казахстана сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 ч.1 Уголовного Кодекса РК. Сотрудниками полиции установлен и доставлен в полицию житель Жамбылского района. В ходе следствия выяснилось, что мужчина с 2018 года состоит на учете с диагнозом «Шизофрения» (параноидное непрерывное течение).