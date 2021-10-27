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Медведь устроил погром на свадьбе в Мексике

На свадьбу в Мексике пришел медведь, который съел угощения и опрокинул мебель, пишет Fox News. Вероятно, животное прибежало из леса, почуяв запах еды, однако некоторых гостей церемонии хищник, кажется, нисколько не удивил.

Одна из приглашенных Энджи Джиса рассказала, что в разгар веселья, проходившего на территории лесного массива, появился медведь, накинувшийся на еду.

Пока косолапый доедал угощения, женщина снимала его на видео — никто не осмелился прогнать медведя. Впрочем, животное быстро ушло само, опрокинув на прощание пару стульев.

Однако, как призналась Энджи, ее больше удивил не сам гость из леса, а реакция некоторых людей, которые с невозмутимом видом продолжали сидеть за столами, как будто наблюдают подобную картину каждый день.

Ранее другой медведь забрался в дом жителя Канады, съел хлопья и разбил компьютер.

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