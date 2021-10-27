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Летевший из Каира в Москву самолет вернулся в аэропорт из-за угроз

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Depositphotos

Самолет Egypt Air, направлявшийся из Каира в Москву, через 22 минуты после вылета вернулся в аэропорт из-за угроз, написанных на одном из сидений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявлении авиакомпании.

«Официальный источник в Egypt Air подтвердил, что рейс компании MS729 модели A220-300 вернулся спустя 22 минуты после взлета из-за наличия на одном из сидений самолета сообщения с угрозами, оставленными неизвестным лицом», — заявили в авиакомпании.

Самолет вылетел из Каира в 12.14 мск и должен был приземлиться в «Домодедово» в 16.23 с получасовой задержкой.

Ранее пассажирский самолет подал сигнал о разгерметизации и совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.

Неделей ранее другой самолет самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург — Грозный, с неисправностью системы кондиционирования, сел в столичном аэропорту Шереметьево.

В этот же день самолет Superjet-100, выполнявший рейс Челябинск — Норильск, вернулся в аэропорт Челябинска из-за технических проблем. Посадка прошла в штатном режиме. На борту во время инцидента находились 90 пассажиров.

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