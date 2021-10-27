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Ученые из Великобритании объяснили, почему могла затянуться пандемия

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Одной из главных причин продолжающейся пандемии могли стать разные взгляды на соблюдение масочного режима, сообщает издание The Guardian со ссылкой на ученых из Великобритании.

Автор материала Эмине Санер рассказала, какие именно факторы сказались на порядок ношения масок. Речь идет и о последнем исследовании в области бихевиоризма.

Профессор поведенческих наук Бизнес-школы при Уорикском университете Наттавуд Поудтхави обратил внимание, что люди очень зависят от мнения большинства. На фоне того, что масочный режим не стал общественной нормой, граждане, использующие средства защиты, могут быть стигматизированными.

В связи с чем вопрос ношения масок в общественных местах стал предметом исследования. Эксперты хотят понять, есть ли связь с решением людей соблюдать требование властей и личными качествами.

По итогам научной работы выяснилось, что соблюдение масочного режима никак не связано с личностным фактором. Тем не менее прослеживается взаимосвязь с общественным фактором.

«Когда мы изучали, как люди играют в командные экономические игры — будь то решение поделить деньги или украсть их, — то не обнаружили, что те, кто обычно носят маски, были более склонными к сотрудничеству, чем участники, которые этого не делают. Один из выводов заключался в том, что это не имеет значения», — сказал Поудтхави.

Как отметил профессор, именно на государство возложена ответственность по формированию нормы ношения масок в общественных местах.

«Маски — только ограничение, не полноценный локдаун. Если все меры делить на условную «свободу» и «локдаун», неудивительно, что многие не поддерживают ограничительные меры», — заключил ученый.

Ранее сообщалось, что в России ужесточили надзор за соблюдением противоэпидемических мер.

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