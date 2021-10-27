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В Петербурге задержали с наркотиками представителя Кадырова по СЗФО

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Кадр из видео/Youtube

В Санкт-Петербурге по подозрению в нелегальном приобретении наркотиков задержали Ислама Хизриева — представителя главы Чечни Рамзана Кадырова по Северо-Западному федеральному округу, сообщает портал 47news.

Хизриев во вторник, 26 октября, был остановлен сотрудниками ГИБДД на Новорощинской улице, неподалеку от его офиса в бизнес-центре «Собрание». Сотрудник ГИБДД счел, что Хизриев находится под воздействием наркотиков, после чего представитель Кадырова по СЗФО был задержан, а его машина была досмотрена.

В машине Хизриева обнаружили три грамма запрещенного психостимулятора, а на медицинском освидетельствовании в крови мужчины были обнаружены следы наркотиков.

В среду, 27 октября, Хизриева доставят суд, где будет избрана мера пресечения. По информации его адвоката, Ислама Хизриева направили в медицинское учреждение из-за проблем со здоровьем после задержания. Адвокат Хизриева заявил, что его подзащитному требуется госпитализация.

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