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Онищенко оценил идею объявить вакцинацию от коронавируса обязательной для всех

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Вице-президент Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил идею объявить вакцинацию от коронавируса обязательной для всех, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Он считает правильной эту идею и особо отметил желание частных клиник принять участие в бесплатной вакцинации.

«Тот факт, что эти компании обращаются, говорит о том, что в обществе созревает понимание необходимости не читать какие-то глупости в интернете и противопоставлять себя предложенным властью мерам. Если говорить о Москве и Санкт-Петербурге, то тут частные клиники не нужны. У нас достаточно государственных прививочных пунктов и бесплатной вакцины. Прививаться нужно всем независимо ни от чего. Это проверенная многими годами практика», — считает Онищенко.

Ранее стало известно, что вакцинацию от коронавируса предложили сделать обязательной для всех.

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