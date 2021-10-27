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В Госдуме предложили ужесточить ответственность за массовое отравление суррогатным алкоголем

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Depositphotos

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей из-за контрафактного алкоголя, сообщает RT.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части увеличения срока лишения свободы за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, до 20 лет, если данные деяния повлекли смерть двух и более лиц», — говорится в письме депутата, которое он направил на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

По словам Хамзаева, за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, к которой относится и контрафактный алкоголь, предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет, если данные деяния повлекли смерть двух и более лиц.

При этом водителю, который управляя автомобилем в состоянии опьянения стал виновником гибели одного человека, грозит до 12 лет лишения свободы, напомнил депутат.

Таким образом, отметил Хамзаев, в данный момент, согласно существующему законодательству, ответственность пьяного водителя, ставшего виновником гибели одного человека, превышает ответственность продавца суррогатного алкоголя, чьи действия привели к массовой гибели людей.

В России за последний месяц произошли несколько массовых случаев отравления контрафактным алкоголем. Так, в Свердловской области после употребления метилового спирта скончались 24 человека. В Курганской области в середине октября три человека умерли от отравления контрафактным алкоголем. Однако самое массовое смертельное отравление за последнее время произошло в Оренбургской области, где от суррогатного алкоголя погибли 29 человек.

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