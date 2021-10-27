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Бывший губернатор Кресс рассказал о поездке Меркель в Томск в 2006 году

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Экс-губернатор Томской области, сенатор Виктор Кресс назвал канцлера Германии Ангелу Меркель, посетившую Томск в 2006 году, простым человеком с чувством юмора, который умеет радоваться простым вещам. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

Меркель находилась в Томске 26-27 апреля 2006 года вместе с президентом России Владимиром Путиным, они обсуждали актуальные торгово-экономические и политические вопросы в отношениях двух государств.

«Первое, что бросилось в глава – это ее скромность», — сказал Кресс. Он рассказал, что специально для канцлера построили построили небольшой дом приемов, но она отказалась и попросила поселить ее в гостинице вместе с остальными членами делегации ФРГ.

Он отметил, что Меркель понимает русский язык и хорошо говорит на нем, а c Путиным они общались без переводчика – он на русском, а она – на немецком. «Она знает историю России и живо всем интересовалась. Видно было, что она готовилась к встрече. Знала о Сибири, о том, что Томск был столицей обширной Томской губернии», — поделился Кресс.

По словам экс-губернатора, Меркель с большим интересом и трепетом относилась к России, а на прощальном ужине она ему рассказала анекдоты.

Ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру страны Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий.

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