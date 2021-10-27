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В Роспотребнадзоре рассказали, что поможет восстановить обоняние после Covid-19

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Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова считает, что эфирные масла и парфюмерия поможет восстановить потерю запаха после коронавируса. Об этом она рассказала ТАСС.

По ее словам, ученые исследовали влияние различных препаратов на восстановление обоняния, но ни по одному из них не было получено абсолютных доказательств эффективности. Специалист назвала тренировки с продуктами, имеющих ярко выраженный аромат, наиболее действенным метод для восстановления.

Специалист сказала, что длительная потеря обоняния может быть одним из проявлений вирусного или иммунного поражения нервной системы, а при появлении такого симптома необходимо срочно обращаться к врачу.

Руженцова добавила, что у привитых от Covid-19 граждан при правильном лечении болезни обоняние восстанавливается быстро или совсем не теряется.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил об отсутствии летальных случаев после вакцинации от Covid-19 в России.

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