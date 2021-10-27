«Известия»: вакцинацию от коронавируса предложили сделать обязательной для всех

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложили сделать вакцинацию от коронавируса фактически обязательной для россиян и при этом бесплатной даже в частных клиниках. С соответствующим письмом ассоциации обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко, сообщают «Известия».

Как пояснили в отрасли, такой подход позволит избежать закрытия магазинов в нерабочие дни в некоторых регионах, у которых с октября по декабрь высокий сезон.

«Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки. Поэтому закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом», — говорится в письме.

При этом прошедшим вакцинацию предлагается предоставить скидку на услуги ЖКХ.

В правительстве РФ сообщили «Известиям», что направили данное обращение ассоциаций в Роспотребнадзор.

Ранее омбудсмен России по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что бизнесмены шокированы введением в стране нерабочих дней.

Президент России Владимир Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Главам регионов предоставлено право устанавливать нерабочие дни раньше 30 октября, или продлить их после 7 ноября.