Названа богатая антиоксидантами простая ягода, снижающая уровень холестерина

Использование облепихи в качестве лечебного средства уходит корнями в прошлое. Ее можно есть как самостоятельно, так и готовить из нее напитки. Согласно исследованию, опубликованному на National library of Medicine, масло ягод облепихи благоприятно воздействует на уровень холестерина, помогая снизить ЛПНП («плохой холестерин») и поддерживая баланс жирных кислот в организме.

В итоге ягода помогает противостоять атеросклерозу, болезням сердца и инсультам.

Антиоксиданты, содержащиеся в облепихе, борются со старением. Ученые говорят, что ягода помогает сохранить кожу молодой и избавиться от пигментных пятен и морщин.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что для понижения уровня «плохого» холестерина людям надо нормализовать уровень сахара в крови. По словам эксперта, требуется употреблять достаточно белка и клетчатки. Также помогут пектины, образующиеся в несобранных вовремя яблоках.