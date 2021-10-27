Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ГД предложили давать присяжным дополнительные дни отпуска 03:00
В Польше предложили удвоить численность армии из-за «имперских амбиций России» 02:57
Генеральный менеджер покинул сборную США по хоккею из-за скандала с насилием 02:50
Прокуратура может выдвинуть обвинения после выстрела Болдуина 02:49
Аналитик Маслов сообщил, что может обвалить рубль до Нового года 02:43
Карпин проехался в метро и назвал его единственным приемлемым способом передвижения... 02:31
В крымских музеях предложили установить знак: «Украдено Украиной... 02:27
На Украине 11-летняя девочка станет самой молодой матерью в стране 02:26
«Известия»: вакцинацию от коронавируса предложили сделать обязательной... 02:26
Экс-игрок «Локомотива» обвинил руководство клуба во вранье 02:10

Названа богатая антиоксидантами простая ягода, снижающая уровень холестерина

close
100%
Ресторан «Честная кухня»

Использование облепихи в качестве лечебного средства уходит корнями в прошлое. Ее можно есть как самостоятельно, так и готовить из нее напитки. Согласно исследованию, опубликованному на National library of Medicine, масло ягод облепихи благоприятно воздействует на уровень холестерина, помогая снизить ЛПНП («плохой холестерин») и поддерживая баланс жирных кислот в организме.

В итоге ягода помогает противостоять атеросклерозу, болезням сердца и инсультам.

Антиоксиданты, содержащиеся в облепихе, борются со старением. Ученые говорят, что ягода помогает сохранить кожу молодой и избавиться от пигментных пятен и морщин.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что для понижения уровня «плохого» холестерина людям надо нормализовать уровень сахара в крови. По словам эксперта, требуется употреблять достаточно белка и клетчатки. Также помогут пектины, образующиеся в несобранных вовремя яблоках.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях